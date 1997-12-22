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Лука Буаде
№19
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1997 (22) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Ним
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Анжер
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
3
Монако
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Марсель
3
Ним
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Нант
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бордо
6
Ним
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Метц
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Ним
0
был в запасе