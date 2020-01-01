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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бранислав Иванович
№6
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 февр. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Зенит
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4
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