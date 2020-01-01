Бранислав Иванович
№6
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 февр. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
21
3
0
4
0