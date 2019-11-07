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Лента
Матч-центр
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Пепе Боне
№30
Вратарь
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Команда
Ренн
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
13 февр. 2003 (17) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 8' - 90'
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 8' - 90'