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Матч-центр
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Бенедикт Хеведес
№5
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 февр. 1988 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
18
0
0
2
0