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Матч-центр
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Гаэтан Бело
№20
Защитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 сент. 1986 (33) года
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
Лилль
1 : 0
Брест
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
21:00
был в запасе
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Брест
5
Страсбур
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Брест
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
0
Ренн
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
3
Брест
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе