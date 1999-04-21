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Тома Базила
№23
Защитник
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 апр. 1999 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Нант
3
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
был в запасе
Нант
1
ПСЖ
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нант
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Нант
1
Анжер
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Нант
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
1
Дижон
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
был в запасе
ПСЖ
2
Нант
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
2
Тулуза
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Нант
0
Монако
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
1
Нант
0
был в запасе