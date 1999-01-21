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Матч-центр
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Леонардо Балерди
№18
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 янв. 1999 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
0 : 2
Боруссия
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Падерборн
0
Боруссия
2
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
был в запасе
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 83' - 90'
Вольфсбург
0
Боруссия
2
минуты: 83' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 68' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Байер
4
Боруссия
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Боруссия
5
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Фортуна
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Фортуна
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 2
Боруссия
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
1
Боруссия
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Вердер
2
был в запасе