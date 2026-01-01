Баффало

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Чудо-сейв в НХЛ: вратарь отбил шайбу рукой, которую спрятал за спину 👀
#Малькольм Суббан
Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
#Расмус Далин
Капитан «Баффало» – тащер по игре, но псих во время поражений
#Джек Айкел