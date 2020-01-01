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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яспер Силлессен
№13
Вратарь
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Команда
Валенсия
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Валенсия
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