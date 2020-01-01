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Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Дзюба
№22
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 авг. 1988 (31) год
Рост
196
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Зенит
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