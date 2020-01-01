Артем Дзюба
№22
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 авг. 1988 (31) год
Рост
196
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
21
13
9
1
0