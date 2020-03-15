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Арнор Сигурдссон
№17
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Исландия
Дата рождения
15 мая 1999 (21) год
Рост
177
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
25'
90'
25'
90'
25'
90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
25'
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 78' - 90'
ЦСКА
0
Арсенал
1
минуты: 78' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 58'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 58'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 71'
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 71'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 59' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 59' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 67'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 67'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
57'
53'
57'
53'
57'
53'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
57'
минуты: 1' - 61'
Урал
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 61'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
ЦСКА
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 64'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 28'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 28'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 68'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
38'
80'
38'
80'
38'
80'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
38'
минуты: 1' - 87'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 87'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 89'
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 89'