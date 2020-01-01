Антуан Гризманн
№7
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
24
8
4
2
0