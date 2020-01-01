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Антуан Гризманн
№7
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Барселона
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