Антони Лопеш
№16
Вратарь
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Команда
Лион
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 окт. 1990 (29) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Лион
24
0
1
0