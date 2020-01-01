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Лента
Матч-центр
Моя команда
Антони Лопеш
№16
Вратарь
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Команда
Лион
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 окт. 1990 (29) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Лион
24
0
1
0