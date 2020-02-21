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Матч-центр
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Антони Лопеш
№16
Вратарь
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Команда
Лион
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 окт. 1990 (29) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
90'
90'
90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
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