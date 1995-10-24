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Антон Миранчук
№11
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
Атлетико
2 : 0
Локомотив
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Локомотив
0
был в запасе
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Локомотив
0 : 2
Байер
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Байер
2
минуты: 1' - 90'