Антон Миранчук
№11
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
Атлетико
2 : 0
Локомотив
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
был в запасе
Атлетико
2
Локомотив
0
был в запасе
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
Локомотив
0 : 2
Байер
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Байер
2
минуты: 1' - 90'