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Лента
Матч-центр
Моя команда
Анте Ребич
№17
Нападающий
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Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
10
6
0
2
0