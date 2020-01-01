Анте Ребич
№17
Нападающий
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Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
10
6
0
2
0