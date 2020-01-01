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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Лунев
№99
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 нояб. 1991 (28) лет
Рост
189
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Зенит
14
0
0
0