Андрей Лунев
№99
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 нояб. 1991 (28) лет
Рост
189
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Зенит
14
0
0
0