Андре Гомеш
№8
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эвертон
8
0
0
4
0