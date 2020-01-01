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Лента
Матч-центр
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Андре Гомеш
№8
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отбор че-2020
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эвертон
8
0
0
4
0