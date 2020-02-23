Андре Гомеш
№8
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
90'
90'
90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
минуты: 59' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 59' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 19:30
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:30
Эвертон
2 : 0
Вест Хэм
89'
89'
89'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Бернли
1
Эвертон
0
минуты: 84' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
Эвертон
3 : 2
Вулверхэмптон
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
80'
80'
80'
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
47'
47'
47'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 45'
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 45'