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Андре Гомеш
№8
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отбор че-2020
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
90'
90'
90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 59' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 59' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:30
Эвертон
1 : 1
Тоттенхэм
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:30
Эвертон
2 : 0
Вест Хэм
89'
89'
89'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Бернли
1
Эвертон
0
минуты: 84' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Эвертон
3 : 2
Вулверхэмптон
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
80'
80'
80'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
47'
47'
47'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 45'
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 45'