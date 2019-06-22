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Ришарлисон (Андраде )
№30
Нападающий
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Команда
Эвертон
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 мая 1997 (23) года
Рост
179
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вы точно проникнитесь Ришарлисоном здесь: он радуется сборной с семьей и празднует голы танцем голубя
#Ришарлисон
22 июня 2019, 20:43
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
15 декабря 2019, 20:01