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Андре Андерсон
№28
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 сент. 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Парма
0
Лацио
1
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
был в запасе
Лацио
1
Наполи
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе