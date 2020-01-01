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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алекс Окслэд-Чемберлен
№21
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 июля 1993 (26) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Ливерпуль
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