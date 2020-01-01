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Матч-центр
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Алексис Санчес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Чили
Дата рождения
19 дек. 1988 (31) год
Рост
170
Вес
63
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
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Интер
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