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Алексис Санчес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Чили
Дата рождения
19 дек. 1988 (31) год
Рост
170
Вес
63
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
2008/2009
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 77' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 72'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 72'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
был в запасе
Интер
1
Аталанта
1
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
22'
43'
22'
43'
22'
43'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
22'
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
1
Интер
2
был в запасе