Алексис Санчес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Чили
Дата рождения
19 дек. 1988 (31) год
Рост
170
Вес
63
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
минуты: 77' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 77' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 72'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 72'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
был в запасе
Интер
1
Аталанта
1
был в запасе
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
22'
43'
22'
43'
22'
43'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
22'
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Кальяри
1
Интер
2
был в запасе