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Алексей Ребко
№17
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
90'
90'
90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Луч
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
47'
47'
47'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
Спартак-2
3 : 0
Луч
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
3
Луч
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Луч
1
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
7:00
Луч
2 : 2
Волгарь
22'
22'
22'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
26.03.2017
26 марта 2017
вс
9:00
был в запасе
Луч
0
Зенит-2
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Тюмень
3
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
12:00
Луч
2 : 1
Кубань
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
66'
66'
66'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 80'
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 80'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
был в запасе
Луч
2
Химки
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 58'
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
минуты: 1' - 58'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
12:00
Луч
0 : 0
Спартак-2
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
12:00
минуты: 85' - 90'
Луч
0
Спартак-2
0
минуты: 85' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Зенит-2
1 : 0
Луч
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Зенит-2
1
Луч
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Динамо
3 : 2
Луч
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
был в запасе
Динамо
3
Луч
2
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 2
Енисей
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 53'
Луч
0
Енисей
2
минуты: 1' - 53'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:30
Шинник
3 : 1
Луч
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:30
минуты: 1' - 31'
Шинник
3
Луч
1
минуты: 1' - 31'
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