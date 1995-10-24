Алексей Миранчук
№59
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
18
5
3
2
0