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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Миранчук
№59
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Локомотив
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