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Алексей Миранчук
№59
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
38'
38'
38'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
38'
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
67'
67'
67'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
45'
45'
45'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
45'
минуты: 20' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 20' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 30'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 30'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Краснодар
1
Локомотив
1
минуты: 72' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
27'
27'
27'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
27'
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
78'
78'
78'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
78'
минуты: 1' - 85'
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 1' - 85'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
66'
35'
66'
35'
66'
35'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
66'
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'