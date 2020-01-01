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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Ионов
№11
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
19
5
7
0
0