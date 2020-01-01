Алексей Ионов
№11
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
19
5
7
0
0