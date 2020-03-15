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Алексей Ионов
№11
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
53'
53'
53'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
53'
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 82'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 82'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
34', 41'
34', 41'
34', 41'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
34', 41'
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 75'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 65'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 65'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 85'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 85'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 81'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 81'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 87'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 87'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 73'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 73'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Урал
2
Ростов
2
минуты: 1' - 61'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
49'
49'
49'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
49'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 88'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 88'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
42'
42'
42'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
42'
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'