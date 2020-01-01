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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Селихов
№57
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1994 (26) лет
Рост
191
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Спартак
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