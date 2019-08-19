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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Селихов
№57
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1994 (26) лет
Рост
191
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Ахмат
1
Спартак
3
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
0
Динамо
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Тамбов
2
Спартак
0
был в запасе