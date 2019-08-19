Александр Селихов
№57
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1994 (26) лет
Рост
191
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
был в запасе
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
был в запасе
Ахмат
1
Спартак
3
был в запасе
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Спартак
0
Динамо
0
был в запасе
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
был в запасе
Тамбов
2
Спартак
0
был в запасе