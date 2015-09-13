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Лента
Матч-центр
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Александер Меркель
№15
Полузащитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
21 янв. 1992 (28) лет
Рост
177
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Удинезе
0 : 1
Палермо
56'
56'
56'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 58'
Удинезе
0
Палермо
1
минуты: 1' - 58'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Ювентус
0 : 1
Удинезе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
был в запасе
Ювентус
0
Удинезе
1
был в запасе