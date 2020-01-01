Александр Мартынович
№4
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
26 авг. 1987 (32) года
Рост
192
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
16
1
1
4
0