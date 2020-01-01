Александр Ляказетт
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1991 (29) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
16
6
4
5
0