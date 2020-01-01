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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Ляказетт
№9
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1991 (29) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
16
6
4
5
0