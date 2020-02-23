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Александр Ляказетт
№9
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1991 (29) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
3
Эвертон
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
90'
90'
90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
90'
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
90'
90'
90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 82'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 82'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
76'
76'
76'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
90'
90'
90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 78' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 78' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Арсенал
3
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
50'
50'
50'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
50'
минуты: 1' - 77'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 77'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
18', 90'
45'
18', 90'
18', 90'
45'
18', 90'
45'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
18', 90'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 60'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 60'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
минуты: 69' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 69' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
45'
63'
45'
63'
45'
63'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
45'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
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