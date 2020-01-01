Александр Гацкан
№8
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 марта 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Крылья Советов
15
0
0
3
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
0
0
0
0
0