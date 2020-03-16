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Александр Гацкан
№8
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 марта 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 55'
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 55'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
72'
72'
72'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 67'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 67'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 86'
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 86'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
66'
66'
66'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 85'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 85'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 42'
Урал
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 42'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
84'
84'
84'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
минуты: 88' - 90'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 88' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
был в запасе
Ростов
2
Оренбург
1
был в запасе