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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Анюков
№22
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 сент. 1982 (37) лет
Рост
178
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Кр
Крылья Советов
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