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Лента
Матч-центр
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Алехандро Гомес
№15
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 февр. 1988 (32) года
Рост
166
Вес
60
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аталанта
2
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1
0
0