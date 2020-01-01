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Матч-центр
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Альберто Морено
№18
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
172
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
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Ж
Кр
Вильярреал
7
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1
0