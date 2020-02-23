Альберто Морено
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
172
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
65'
65'
65'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'