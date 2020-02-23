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Альберто Морено
№18
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
172
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
65'
65'
65'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'