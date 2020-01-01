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Тольятти
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Россия
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Дмитрий Годунок
Д. Годунок
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
88
Андрей Киреев А. Киреев
Защ
35
1
0
0
0
0
Максим Елеев М. Елеев
Защ
19
1
0
0
0
0
13
Булат Садыков Б. Садыков
Защ
25
1
0
0
0
0
33
Константин Морозов К. Морозов
Защ
28
1
0
0
0
0
2
Владимир Друковский В. Друковский
Защ
31
0
0
0
0
0
98
Сергей Киряков С. Киряков
Защ
32
0
0
0
0
0
29
Никита Верхунов Н. Верхунов
Защ
20
0
0
0
0
0
5
Василий Пьянченко В. Пьянченко
Защ
29
0
0
0
0
0
12
Павел Горбунов П. Горбунов
Защ
22
0
0
0
0
0
66
Максим Жестоков М. Жестоков
Защ
29
0
0
0
0
0
18
Максим Малаховский М. Малаховский
Пол
36
1
0
0
0
0
Азнаур Герюгов А. Герюгов
Пол
28
1
0
0
0
0
Артур Газданов А. Газданов
Пол
28
1
0
0
0
0
27
Иван Чудин И. Чудин
Пол
30
1
0
0
0
0
77
Евгений Яцкий Е. Яцкий
Пол
23
0
0
0
0
0
87
Андрей Потапов А. Потапов
Пол
21
0
0
0
0
0
20
Евгений Дудиков Е. Дудиков
Пол
33
0
0
0
0
0
61
Александр Босов А. Босов
Пол
20
0
0
0
0
0
Артем Делькин А. Делькин
Нап
30
1
0
0
0
0
7
Николай Иванников Н. Иванников
Нап
28
1
0
0
0
0
70
Nikita Goylo N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Сергей Волков С. Волков
Вра
25
1
4
0
0
0
22
игроков
22
Всего игроков
1
вратарь
10
защитников
8
полузащитников
3
нападающих