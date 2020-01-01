Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
1
0
0
0
0
Защ
19
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
28
1
0
0
0
0
Защ
31
0
0
0
0
0
Защ
32
0
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Защ
22
0
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
36
1
0
0
0
0
Пол
28
1
0
0
0
0
Пол
28
1
0
0
0
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Пол
23
0
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Пол
33
0
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Нап
30
1
0
0
0
0
Нап
28
1
0
0
0
0
70Nikita Goylo N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
25
1
4
0
0
0
22
игроков
22
Всего игроков
1
вратарь
10
защитников
8
полузащитников
3
нападающих