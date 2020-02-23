Адам Айда
№35
Нападающий
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
11 февр. 2001 (19) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 65'