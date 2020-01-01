Яго Аспас
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 авг. 1987 (32) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сельта
24
9
2
7
0