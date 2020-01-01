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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яго Аспас
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 авг. 1987 (32) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Г
П
Ж
Кр
Сельта
24
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7
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