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Матч-центр
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Яго Аспас
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 авг. 1987 (32) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
60'
60'
60'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
62'
62'
62'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
62'
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
78'
78'
78'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
78'
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
63'
63'
63'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
12'
72'
12'
72'
12'
72'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
12'
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
49'
49'
49'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
81'
81'
81'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
81'
минуты: 1' - 90'
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
79', 90'
79', 90'
79', 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
79', 90'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
70'
70'
70'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
70'
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
77'
77'
77'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
Сельта
1 : 0
Атлетик
74'
74'
74'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
74'
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
90'
90'
90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
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