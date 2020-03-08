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Адриан Рабьо
№25
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 апр. 1995 (25) лет
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 88'
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 88'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
70'
70'
70'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
41'
41'
41'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Ювентус
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 70' - 90'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 70' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
76'
76'
76'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
30'
30'
30'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 77'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 77'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
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