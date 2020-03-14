Оливер Абильгор
№28
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Дания
Дата рождения
10 июня 1996 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
40'
40'
40'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 62'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 62'