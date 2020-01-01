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Матч-центр
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Линкольн
Гибралтар
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Гибралтар
Стадион
Виктория Стэдиум
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Джозеф Чиполина
Д. Чиполина
Защ
32
1
0
0
1
0
14
Рой Чиполина
Р. Чиполина
Защ
37
1
0
0
0
0
22
Ален Понс
А. Понс
Защ
24
0
0
0
0
0
66
Итан Бритто
И. Бритто
Защ
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего
игроков
0
вратаря
4
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов