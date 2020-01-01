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Мальта
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Расписание
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Андре Агиус
А. Агиус
Защ
33
2
0
0
0
0
11
Бьорн Кристенсен
Б. Кристенсен
Пол
27
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов