Хибернианс
Паола
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Андре Агиус А. Агиус
Защ
33
2
0
0
0
0
11
Бьорн Кристенсен Б. Кристенсен
Пол
27
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов