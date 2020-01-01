Милсами
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Молдова
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Вадим Болохан В. Болохан
Защ
33
2
1
0
0
0
16
Александр Антонюк А. Антонюк
Пол
31
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов